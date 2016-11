Das MMO-Genre unterlag in den vergangenen Jahren einigen Veränderungen. So hatte Genre-Platzhirsch World of Warcraft mit sinkenden (wenngleich immer noch hohen) Spielerzahlen zu kämpfen, während andere Ableger wie The Elder Scrolls Online und The Secret World (im GamersGlobal-Test, Note: 8.0) mit ihrem Abomodell gescheitert sind. Um letzteres und wie es sich heute spielt geht es in den Lesetipps dieser Woche. Weitere Themen sind Fußballvereine, die Verträge mit eSportlern abschließen und die Frage, ob wir das "internet of things" wirklich brauchen.

"The Internet of Shitty Things"

Heise.de am 20. November, Clemens Gleich

Wer in den vergangenen Jahren einmal auf der CeBIT war, wird wohl kaum um die zahlreichen dort präsentierten Smart-Home-Lösungen oder den Begriff "the internet of things" herumgekommen sein. Clemens Gleich fragt, ob man denn wirklich Kaffeemaschinen, Kühlschränke und Geschirrspülautomaten ans Internet anschließen muss und kommentiert: "Allen Geräten gemein sind zwei Dinge: Erstens ihr nur mit den Pseudomethoden der Homöopathie messbarer Nutzen für den Endkunden und zweitens eine demgegenüber erschreckend überproportionale Datensammelwut seitens der Hersteller."

"Was den virtuellen Fußball so lukrativ macht"

Faz.net am 25. November, Sebastian Reuter

Immer mehr Fußballvereine – in Deutschland zum Beispiel der VfL Wolfsburg und Schalke 04 – nehmen eSportler unter Vertrag. Etwa, damit diese bei Matches das Trikot der Mannschaft tragen oder gegen Fans antreten. Sebastian Reuter erläutert auf Faz.net, wieso sich die Vereine für den virtuellen Sport interessieren: "Ein Großteil der weltweit etwa 250 Millionen eSport-Anhänger sind junge Männer zwischen 14 und 39 Jahren. Weil auch die meisten Fußball-Fans dieser Gruppe angehören, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich Interessen überschneiden."

"Inside the Dying Days of 'The Secret World'"

Waypoint.vice.com am 21. November, Natalie Moore (Englisch)

Erinnert ihr euch noch an The Secret World? 2012 als Hoffnungsträger im MMO-Genre gestartet, verzichtete Funcom bald auf das ursprüngliche Abo-Modell, in der Spielwelt war einiges los. Heute gibt es vergleichsweise selten neue Inhalte und auch die Spielerzahlen sind rückläufig. Natalie Moore beschreibt auf Vice, wie sich das MMO heute spielt und sieht immerhin einen Vorteil: "Niemand hat meine Immersion zerstört, indem er während der Quest den Gangnam-Style-Tanz gemacht hat. Niemand hat rassistische Bemerkungen im Chat der Region gepostet. Niemand hat etwas über Chuck Norris gesagt. Ich war allein [...] und konnte spüren, wie mich die Atmosphäre des Spiels wieder packt."

