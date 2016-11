Die Zwerge: Entwickler bedanken sich mit einem Video bei den Unterstützern // Begleiterin Narmora vorgestellt

PC XOne PS4 Linux MacOS

Schon in der kommenden Woche werden King Art Games und Eurovideo das via Kickstarter finanzierte, taktische Fantasy-Rollenspiel Die Zwerge (die Viertelstunde) für PC und Konsolen veröffentlichen. Passend dazu haben die Entwickler nun ein neues Video online gestellt, in dem sie sich bei den Fans für die Unterstützung des Projekts bedanken und auch einige Spielszenen aus dem Titel präsentieren. Für das fertige Spiel versprechen die Macher dutzende Schlachten, 15 spielbare Helden, über 70 erlernbare Skills, mehr als 5.000 Animationen und rund 20 Minuten an Zwischensequenzen, die die Geschichte rund um Tungdil und seine Gefährten vorantreiben. Den Clip könnt ihr euch im Anschluss an diese News anschauen.

Apropos Gefährten, im Verlauf der Geschichte wird Tungdil auch Narmora begegnen. Die flinke Assassine wird die Zwerge mit ihren mächtigen Fähigkeiten „Shadow Step“, „Assassination“ und „Shadow Death“ im Kampf gegen Orks, Oger und andere Kreaturen des Gottes Tion unterstützen. Narmoras Skills stellen die Entwickler in einem neuen Video vor, das ihr euch direkt auf YouTube anschauen könnt. Wenige Wochen zuvor hatte King Art Games mit Boindil und Rodario bereits zwei andere Begleiter aus eurer Gruppe präsentiert. Das fertige Spiel wird ab dem 1. Dezember für Windows, Mac, Linux, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.