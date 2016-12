Die Unterstützung von 4K-Auflösungen gibt es in PC-Spielen bereits länger, Streaming-Dienste bieten sie ebenfalls schon an. Im Konsolen-Segment ist die PlayStation 4 Pro das erste Gerät, das sie (wenn auch eher selten nativ) ermöglicht. Um die Vorzüge der oberhalb von 1080p angesiedelten Auflösungen nutzen und gegebenenfalls genießen zu können, muss jedoch auch ein entsprechendes Fernsehgerät oder ein dafür geeigneter Monitor her, den noch bei weitem nicht jeder aus verschiedensten Gründen sein Eigen nennt.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, ob ihr ein solches Wiedergabegerät bereits in eurem Besitz habt oder ihr zumindest in nicht allzu ferner Zukunft eine solche Anschaffung plant. Abseits euer Antwort auf unsere unter dieser News eingebettete Umfrage, rufen wir euch wie üblich dazu auf, uns genauer darzulegen, weshalb ihr bereits ein 4K-taugliches Wiedergabegerät angeschafft habt, warum ihr mit der Anschaffung noch zögert oder derzeit vielleicht gar keinen Gedanken verschwendet, euch von eurem bisherigen TV-Gerät oder Monitor zu trennen. Natürlich seid ihr auch herzlich dazu eingeladen, eure Meinung mit den anderen Usern im Kommentarbereich zu diskutieren sowie euch generell zu diesem Thema auszutauschen.An der Abstimmung unserer aktuellen Sonntagsfrage könnte ihr wie immer bis zum kommenden Montag, um 10:00 Uhr teilnehmen. Zu der genannten Zeit schließen wir die Umfrage, werten sie aus und geben euch anschließend einen Überblick über das entstandene Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.