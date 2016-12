Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR – sie sind längst da und in den Wohnzimmern vieler angekommen, die VR-Headsets für PC und Konsole. In so manchem der bisherigen VR-Spiele griffen die Entwickler die Spielwelten oder sonstige Elemente aus bereits vorhanden Spielen auf oder erweitern das Spielerlebnis schlicht um eine VR-Komponente. Dazu zählen Rennspiele wiegenauso wie die Weltraum-Spieleund, Sonys Horrorspielund sogaroderDoch es gibt eine ganze Reihe von Spielwelten, die man aktuell mit keinen VR-Gerät in irgendeiner Form erkunden kann. In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch wissen, in welche der noch nicht von VR-Geräten abgedeckten Spielwelten ihr am liebsten eintauchen würdet. Würde es euch am ehesten reizen, Azeroth in World of Warcraft einen Besuch abzustatten oder ist es vielleicht doch eher die Rollenspielwelt von Hexer Geralt von Riva aus? Womöglich wäre es auch eher ein Story-getriebenes Spiel wieoder eines der Spiele aus der Feder vonLasst uns euren Lieblingskandidaten in der aktuellen Sonntagsfrage wissen und scheut euch nicht, euer in der Abstimmung womöglich nicht in der Abstimmung vertretenen Favoriten in den Kommentaren unter dieser News zu benennen. Natürlich seid ihr wie immer herzlich willkommen, eure Meinung mit den anderen Usern zu diskutieren oder auf sonstige Weise über euren Wunschkandidaten für eine VR-Welt auszutauschen.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das entstandene Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden. Die aktuelle Sonntagsfrage geht indes auf die Idee unseres Userzurück.