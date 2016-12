GG-Blitzaktion: Gewinnt 3x Die Zwerge für PlayStation 4

PC XOne PS4 Linux MacOS

Früher kannten Spieler King Art vor allem als Entwickler von klassischen Adventures wie The Book of Unwritten Tales 2 (im Test: Note 8.0 ), aber das Bremer Spielestudio hat mit dem Rundentaktik-Spiel Battle Worlds - Kronos (im Test: Note 8.0 ) längst bewiesen, dass sie sich auch in anderen Genres eine hohe Qualität liefern können. Seit Anfang Dezember steht mit dem Echtzeittaktik-Rollenspiel(im Test) ihr jüngstes Werk für PC, Xbox One und PlayStation 4 im Handel, das auf der gleichnamigen, international erfolgreichen Romanreihe von Fantasy-Autorbasiert.Drei Glückliche unter euch werden Die Zwerge schon bald selbst erleben können, und das, ohne auch nur einen Cent dafür zu zahlen. In unserer heutigen Blitzaktion könnt ihr nämlich gleich drei Download-Codes für die PlayStation-4-Fassung von Die Zwerge gewinnen und mit Axt, Kriegshammer und mächtigen Spezialangriffen die Horden von Angreifern erledigen. Aber natürlich kommt auch die Story im Spiel keinesfalls zu kurz!Um eine Chance auf einen der PSN-Codes für Die Zwerge zu haben, müsst ihr uns bis zum Ende dieser Blitzaktion, heute, Sonntag, den 11. Dezember 2016 um 23:59 Uhr einen Kommentar unter dieser News hinterlassen, in dem ihr sagt, dass ihr gewinnen wollt. Nur dann landet ihr nämlich im Lostopf, aus dem wir die drei Gewinner nach dem Zufallsprinzip bestimmen.In den Lostopf kommt ihr mit eurem Kommentar nur, wenn ihr ihn als registrierter User verfasst. Aber keine Sorge: Falls ihr noch nicht bei GamersGlobal angemeldet seid, könnt ihr das auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten ändern und im direkten Anschluss daran zu gleichen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen. Die Auflösung der Blitzaktion, die Bekanntgabe der Gewinner sowie der Versand der PSN-Codes via privater Nachricht erfolgt am Montag Vormittag.Wir wünschen allen Teilnehmern schon jetzt viel Glück!