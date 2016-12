GG-Blitzaktion: Gewinnt GOG-Spielepaket im Wert von über 100 Euro [beendet]

Die Blitzaktion ist beendet. Gewonnen hat unser User. Herzlichen Glückwunsch!Unzählige Spieleklassiker aus allen Genres, aktuelle Spiele wie Obsidian Entertainments– und das alles als DRM-freie Versionen. Im Shop von GOG.com kann man leicht fündig werden, und wenn man unseren Referral-Link zum GOG-Shop benutzt auch noch GamersGlobal etwas Gutes tun. Aber hier wollen wir euch nichts verkaufen, sondern etwas schenken! Konkret könnt ihr bei unserer heutigen Blitzaktion nämlich ein GOG-Spielepaket im Wert von mehr als 100 Euro gewinnen.Das Paket umfasst, Dennaton Games extrem brutales, aber auch extrem gutes Hotline Miami (im Test: Note 8.0 ), den kreativen Roguelike-Shooter OlliOlli2 -Welcome to Olliwood (im Test: Note 8.0 ),undIhr wollt das Paket haben? Klar wollt ihr das! Um eine Chance auf den Gewinn zu haben, hinterlasst bis zum Ende dieser Blitzaktion, heute, Samstag, den 3. Dezember 2016 um 23:59 Uhr einen Kommentar unter dieser News, in dem ihr sagt, dass ihr gewinnen wollt. Nur dann landet ihr nämlich im Lostopf, aus dem wir die drei Gewinner nach dem Zufallsprinzip bestimmen.In den Lostopf kommt ihr mit eurem Kommentar nur, wenn ihr ihn als registrierter User verfasst. Aber keine Sorge: Falls ihr noch nicht bei GamersGlobal angemeldet seid, könnt ihr das auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten ändern und im direkten Anschluss daran zu gleichen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen.Wir wünschen allen Teilnehmern schon jetzt viel Glück!