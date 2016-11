GG-Blitzaktion: Gewinnt 2x Obsidians Rollenspiel Tyranny

PC Linux MacOS

Ihr wollt endlich mal der Böse in einem Rollenspiel sein? Ihr möchtet, dass eure Entscheidungen sich wirklich auf den Verlauf einer Quest oder sogar den der gesamten Haupthandlung auswirken? Dann dürfte Obsidian Entertainments klassisches Party-Rollenspiel Tyranny (im Test ) genau das Richtige für euch sein! Hier werdet ihr nämlich ständig vor Entscheidungen gestellt, die weit über das A-, B- oder C-Schema der Telltale-Adventures hinausgehen. Die Kämpfe selbst mögen hier und dort etwas unübersichtlich und bisweilen vereinfacht sein, aber das gleicht Tyranny durch seine vielen anderen Stärken mühelos aus.Was wäre also, wenn ihr dieses Abenteuer selbst spielen könntet? Am besten noch, ohne auch nur einen einzigen Euro dafür zu zahlen? Könnt ihr haben – wenn ihr bei unserer heutigen Blitzaktion mitmacht! Gewinnen können am Ende zwar nur zwei der Teilnehmer, aber jeder, der mitmacht, hat in jedem Fall dieselben Gewinnchancen, vorausgesetzt, dass ihr als registrierter User teilnehmt. Die Steamcodes verschicken wir nämlich ausschließlich per privater Nachricht, weshalb ihr ein User-Profil auf GamersGlobal braucht.Ihr habt noch keins? Kein Problem! Dann registriert euch einfach auf dieser Seite (das dauert höchstens ein paar Minuten) und ihr könnt gleich danach bei identischen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen. Und damit seid ihr zudem für künftige Blitzaktionen gewapptnet, denn wie regelmäßige Besucher unserer Website wissen, vergeben wir häufiger bei unseren Blitzaktionen Download-Codes für PC- oder auch Konsolenspiele.Aber hier noch, was ihr machen müsst: Hinterlasst als registrierter User bis zum Ende dieser Blitzaktion, heute, Sonntag, den 27. November 2016 um 23:59 Uhr einen Kommentar unter dieser News, in dem ihr uns mitteilt, dass ihr einen der Keys gewinnen möchtet. Dann landet ihr automatisch im Lostopf und erhaltet mit ein wenig Glück den Zuschlag.