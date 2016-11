PES 2017: Kostenlose Erweiterung bringt neue Stadien, Fangesänge und mehr

PC 360 XOne PS3 PS4

Konami hat nun mit dem sogenannten Data Pack #2 eine kostenlose Erweiterung zu PES 2017 (im Test: Note 9.0) veröffentlicht, die neben der Überarbeitung zahlreicher Spielergesichter auch drei neue Stadien und zusätzliche Fangesänge ins Spiel bringt. Mit dem Paket kommt die Heimstätte von Borussia Dortmund, der Signal Induna Park, hinzu, in dem die schwarz-gelben Fans nun auch „Heja BVB“ oder „You’ll Never Walk Alone“ anstimmen.

Neu ist zudem das Anfield-Stadion vom FC Liverpool, das in PES 2017 als einzige virtuelle Nachbildung der Fußballarena die neue Haupttribüne umfasst. Stadion Nummer 3 ist der Allianz Parque, das Heimstadion des brasilianischen Fußballklubs Palmeiras. Das Datenpaket umfasst zudem 16 frische Trikotvarianten, darunter auch die Leibchen des FC Liverpool aus der Saison 2004/2005, also jener Saison, in der die Mannschaft aus der Heimatstadt der Beatles zuletzt die Champions League gewinnen konnte.