Resident Evil 7: Besseres VR-Erlebnis auf PS4 Pro, HDR auf allen Plattformen

PC XOne PS4

Am 24. Januar erscheint mit Resident Evil 7 (Preview) der neueste Teil von Capcoms Survival-Horror-Serie. Capcom hat zu den Versionen für PC, Xbox One und PlayStation 4 kürzlich ein paar weitere Details bekanntgegeben. Demnach werden Besitzer einer PS4 Pro, Xbox One S oder eines entsprechend ausgestatteten PCs in Verbindung mit dem entsprechenden Monitor/ TV in den Genuss von HDR kommen.

Spieler auf PC und PS4 Pro werden zudem 4K-Auflösungen nutzen können. Zudem verspricht Capcom, dass Resident Evil 7 auch in der zunächst exklusiv mit PlayStation VR nutzbaren VR-Modus von der höheren Leistung der PS4 Pro profitieren und eine bessere Grafik zeigen wird. Darüber hinaus verriet Capcom, dass die PC-Version parallel auf Steam und als App im Windows-10-Store erscheinen soll. Die Spielstände der Windows-10-Fassung sollen dabei auch auf der Xbox One nutzbar sein. Wer also zur digitalen Version von Resident Evil 7 im Windows-10-Store oder dem Xbox-Marktplatz greift, scheint Zugang zu beiden Versionen zu erhalten. Diese Crossbuy-Funktion gibt es nicht zwischen Xbox One und Steam.