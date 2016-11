Xbox One: Streaming auf Oculus Rift ab 12. Dezember

XOne

Wie Microsoft bereits vor einiger Zeit angekündigt hatte, wird es demnächst möglich sein, seine Spiele von der Xbox One auf die Oculus Rift zu streamen, um sie dort wie auf einer großen Leinwand zu sehen. Als Veröffentlichungstermin für die erforderliche, kostenlose "Streaming to Oculus Rift"-App nennt Microsoft den 12. Dezember. Neben einer Xbox One mit Controller und dem VR-Headset benötigt ihr zusätzlich noch einen PC mit Windows 10, der die beiden Endgeräte über das Netzwerk miteinander verbindet. Die Spiele werden euch anschließend wahlweise in einer von drei Umgebungen eingeblendet.

Auch die Playstation 4 bietet in Verbindung mit der PSVR eine ähnliche Funktion, allerdings ohne den Umweg über einen PC gehen zu müssen. Doch so interessant der Ansatz klingt, seine Spiele wie im Kino genießen zu können, so sehr hapert es aktuell – vor allem aufgrund der Auflösung – an der Umsetzung. Ob die Oculus Rift mit der Xbox One ein besseres Erlebnis liefert, ist fraglich.