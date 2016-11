Playstation Experience 2016: Zeitplan und Lineup bekannt - Ankündigung von The Last of Us 2?

Ende der kommenden Woche findet in Anaheim (Kalifornien) bekanntlich die diesjährige Playstation Experience statt. Anlässlich des anstehenden Events hat Sony Interactive Entertainment nun einige Details dazu verraten. Die Veranstaltung startet am Samstag, den 3. Dezember, um 10:00 (Ortszeit) mit einer großen Eröffnungszeremonie, die hierzulande ab 19:00 Uhr (deutscher Zeit) Live übertragen wird. Am selben Tag sind zudem noch drei Panels (um 21:00, 22:00 und 23:00 Uhr) geplant, über die Sony allerdings bisher nichts verraten hat.

Eines der Panels könnte sich um die Ankündigung von The Last of Us 2 drehen. Der bekannte Insider shinobi602 ließ jüngst via NeoGAF durchblicken, dass es bis zur Enthüllung nicht mehr allzu lange dauern wird. Gut möglich also, dass Sony den Titel schon nächste Woche vorstellt.

Am Sonntag, den 4. Dezember wird es um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) ein Panel zu Horizon - Zero Dawn geben. Um 21:00 Uhr folgt eine Live-Aufnahme des Podcasts „PS I Love You XOXO“ von Kinda Funny und um 23:00 Uhr findet eine Diskussion zum Thema Barrierefreiheit in Spielen mit Playstation, Naughty Dog und der Community statt. Insgesamt sollen während der diesjährige Veranstaltung mehr als 100 Spiele präsentiert werden. Das bereits vorgestellte Lineup enthält insgesamt 96 Titel, darunter The Last Guardian (im gamescom-Bericht), Yakuza 0, Resident Evil 7 (Preview), Gravity Rush 2 (im TGS-Bericht), For Honor (Preview) und mehr. Hier die ganze Liste: