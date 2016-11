Mass Effect - Andromeda: Nebenquests mit Loyalitätsmissionen, epischen Bosskämpfen und mehr

PC XOne PS4

Biowares Producer Mike Gamble hat in einem Interview mit Game Informer viele Details zu den Nebenmissionen in Mass Effect - Andromeda verraten. Wie er versprach, werdet ihr abseits der Hauptgeschichte einiges zu entdecken haben und auf eurer Reise durch die neue Galaxie zahlreiche Planeten unterschiedlicher Größen erkunden können. Manche davon sollen riesig sein (größer als alles, was Bioware bisher gemacht hat) und den Einsatz der Nomad erfordern. Auf euren Entdeckungstouren werdet ihr auf unbekannte Kolonien, versteckte Dungeons, unerforschte Mineralien und andere Geheimnisse stoßen. „In Hinblick auf die Anzahl von Inhalten ist es das Umfangreichste, was wir bisher gemacht haben“ so Gamble.

Manche Planeten werden komplett optional, andere mit der Hauptgeschichte verbunden sein. Trotz der großen Anzahl der Planeten, wollte das Team laut dem Director sicherstellen, dass diese für die Spieler erinnerungswürdig bleiben und jeweils mit eigenen Sehenswürdigkeiten aufwarten. Nach der Ankunft auf einem neuen Planeten habt ihr die Möglichkeit, sogenannte „Drop Zones“ aufzuspüren. An diesen Stationen könnt ihr nicht nur eure Loadouts anpassen, sondern mit Hilfe der Technologie auch die Sehenswürdigkeiten auf der Karte aufdecken. Es wird allerdings auch abseits dieser aufgezeichneten Pfade viele Geheimnisse geben. Damit will euch Bioware dazu ermutigen, auch die entlegensten Winkel eines Planeten zu erforschen.

Die aus der alten Trilogie bekannten Loyalitätsmissionen, bei denen ihr mehr über die Mitglieder eurer Crew und ihre persönlichen Hintergrundgeschichten erfahren könnt, werden diesmal ebenfalls komplett optional sein. Laut Gamble gab dies den Entwicklern die Möglichkeit, ganz andere, vom Hauptpfad losgelöste Geschichten zu erzählen und euch auch an die Plätze der Andromeda-Galaxie zu locken, die ihr sonst vielleicht gar nicht besucht hättet.

Auf jedem neuen Planeten werdet ihr übrigens auch auf mindestens eine feindliche Basis, oder einen Außenposten treffen, die ihr aufmischen könnt, um so an neue Ausrüstung zu kommen. Solche Basen sind laut Gamble nicht einfach einzunehmen und werden ein wenig Zeit und Planung erfordern, euch dafür aber auch mit wertvollen Gegenständen belohnen. Diese Basen sind zwar optional, passen aber zu den Aufgaben eines Pathfinders. „Als Pathfinder geht es darum, neue Welten zu erkunden und lebensfreundliche Bedingungen zu schaffen. Die feindlichen Außenposten auszulöschen ist also Teil eures Jobs“, erklärt der Entwickler und gibt an, dass es zu jeder Basis auch eine kleine Geschichte samt gescripteter Ereignisse geben wird.

Zu den Aufgaben eines Pathfinders gehört es aber auch, mehr über die verschiedenen Planeten zu erfahren. Zu diesem Zweck wurde eine Scanfunktion implementiert. Ihr werdet also während euren Erkundungen fremde Technologien, Gesteine und andere Dinge scannen und die Infos direkt an die Tempest (euren Raumschiff) senden können, wo sie ausgewertet werden. Auf diese Weise könnt ihr nicht nur euren Kodex um viele Einzelheiten über verschiedene Gebiete erweitern, sondern auch neue Handwerksrezepte für Waffen und Rüstungen entdecken.

Für diejenigen, die abseits der Hauptgeschichte nach einer wirklich großen Herausforderung suchen, wird es zudem optionale epische Bosskämpfe geben. Manche Planeten werden laut dem Entwickler von riesigen Kreaturen bewohnt, die ihr bereits von weitem erspähen könnt. Wie Gamble anmerkt, solltet euch allerdings keine Hoffnungen machen, diese Bosse mit einer niedrigstufigen Gruppe zu erledigen, da solche Begegnungen sich eher an eine höherstufige und gut ausgestattete Truppe richten. Laut dem Director habe das Entwicklerteam hart daran gearbeitet, einige solcher „coolen Dinge“ ins Spiel zu bringen, um dem Spieler den Grund zu geben, andere Planeten auch nach dem Ende der Hauptgeschichte zu besuchen.