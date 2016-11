Nier - Automata: Crossover-Aktion mit Final Fantasy 15 - Trailer zeigt YoRHa 2B mit Engine Blade

PC PS4

Der Entwickler und Publisher Square Enix hat eine kleine Crossover-Aktion zwischen den beiden kommenden Action-Rollenspielen Nier - Automata und Final Fantasy 15 (Preview) angekündigt. Auf dem japanischen YouTube-Kanal des Spieleherstellers wurde ein kurzer Clip veröffentlicht, der den Androiden YoRHa No. 2 Type B mit dem Engine Blade von Noctis zeigt.

Laut Gematsu, die auch ein paar aussagekräftige Screenshots aus der aktuellen Printausgabe von Famitsu online gestellt haben, wird die Waffe so ziemlich eins zu eins aus Final Fantasy 15 übernommen. Das heißt, gleiche Schadenswerte, gleiche Effekte und ihr könnt, ähnlich wie Noctis, die Teleportationsfähigkeit des Schwertes im Kampf nutzen, was auch in dem kurzen Gameplay-Video, das ihr euch am Ende dieser News anschauen könnt, demonstriert wird.

Auch in Final Fantasy 15 wird es etwas aus Nier - Automata geben. Was genau das sein wird, ist aktuell allerdings noch nicht bekannt. Nier - Automata wird am 23. Februar des kommenden Jahres in Japan für PC und die PS4 veröffentlicht. Einen Release-Termin für Europa gibt es derzeit noch nicht. Die Fans von Final Fantasy 15 müssen nicht so lange warten. Hierzulande wird das Rollenspiel schon am 29. November 2016 für Xbox One und die PS4 erscheinen.