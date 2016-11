PC XOne PS4 Linux MacOS

Damals in den 70ern, als Autos noch klare Kante zeigten.

Aurelia

Im Hintergrund... Italien. Im Vordergrund die beiden Hauptcharaktere.

Sprachreisen mal anders

Auch der Pater hält den Anhalterdaumen raus.

Grafik, Musik und Fazit

Auf Entscheidungen getrimmtes Spiel mit leichtem Fun-Racer-Einschlag

In einem Satz: Ein Fun Racer der geschwätzigen Art.

Der Arcade-Check stellt jeweils ein interessantes Downloadspiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Das italienische Zwei-Mann-Studio Santa Ragione beschreibt seinals einen "Arcade-Racer mit interaktiven Elementen". Wir haben uns für euch die narrative Autofahrt angeschaut und klären, ob sich die Tour lohnt oder ihr schon früh den Motor abwürgen solltet.Die namensgebende Via Aurelia verbindet Italiens Hauptstadt Rom mit der kleinen Hafenstadt Civitavecchia. Sie führt entlang der Küste 655 Kilometer lang bis nach Ventimiglia und dann nach Frankreich hinein. Genug Strecke für zwei Frauen, die sich soeben erst kennengelernt und auf einen gemeinsamen Road Trip begeben haben, um sich ausgiebig über alle möglichen Probleme zu unterhalten, die sie beschäftigen.Wir schreiben das Jahr 1978. Italien befindet sich im Umbruch und spürt die Nachwirkungen der 68er-Bewegung, die in die 77er-Autonomia-Bewegung mündete und noch in vollem Gange ist. Die Roten Brigaden kidnappen und töten den Ministerpräsidenten, die Kommunisten hassen die Faschisten und andersherum, Italiens Frauen entdecken den Feminismus und diskutieren immer häufiger das Tabuthema Abtreibung im erzkatholischen Land.Lella ist aus gutem Hause und ein umtriebiger, rastloser Freigeist ohne festen Platz in der Gesellschaft. Sie macht sich in einer Nacht- und Nebelaktion in Richtung Frankreich auf, um dem verhassten System ihres Heimatlands zu entkommen. An ihrer Seite sitzt Olga, eine flüchtige Bekanntschaft, die das spontane Angebot der Mitreise dankend annimmt, um in Frankreich die Möglichkeit der Abtreibung einer ungewollten Schwangerschaft zu nutzen und auch um der streng kommunistisch geprägten Familienbande zu entfliehen, die sie immer mehr einengt.In einem Randbezirk Roms startet eure kurze, aber intensive Reise. Ihr nehmt die Rolle von Lella ein, die meist schon nach kurzer Wegstrecke die Stille durchbricht und Olga in ein zunächst zwangloses Gespräch verwickelt. Dabei wählt ihr mit dem rechten Stick aus einer von drei bis vier Fragen oder Bemerkungen aus, die Lella nach Ablauf eines Zeitbalkens an Olga richtet. Genauso funktioniert auch die Antwort, wenn eure Mitfahrerin eine Gegenfrage stellt. Sollte euch mal keine der vorgeschlagenen Wege passen, dürft ihr auch getrost schweigen. So entwickelt sich mit der Zeit ein informatives oder trauriges oder spannendes oder hitziges Gespräch, das ebenso im Gezicke wie auch in trauter Eintracht enden kann.Nebenbei steuert ihr euer Fahrzeug. Linker Hand das Mittelmeer und rechter Hand das Landesinnere, kurvt ihr durch Italien. Besondere Fahrfähigkeiten werden nicht benötigt, der Fokus von Wheels of Aurelia liegt eindeutig auf den Dialogszenen. Solltet ihr am Rand einen Anhalter entdecken, liegt es an euch, anzuhalten und ihn mitzunehmen oder ihn einfach zu ignorieren. Da ihr es aber eh nicht so eilig habt und sowieso eher der Weg das Ziel ist, ladet ihr freudig vergnügt den Tramper vom Wegesrand auf und könnt nun entscheiden, ob ihr das Gespräch mit der schwangeren Olga fortsetzt oder mit dem Zugestiegenen neu beginnt.Ein Durchlauf von Wheel of Aurelia dauert in der Regel nicht länger als 15 bis 20 Minuten. Die Entwickler gaben schon im Vorfeld an, dass das Spiel mehrmals durchgespielt werden müsse, um überhaupt alle 16 Enden erleben zu können. Wir gehen davon aus, dass mindestens 50 Durchläufe nötig sind, bis alle möglichen Dialogstränge durchgespielt wurden, zumal die Auswahl des Anhalters wohl jedes Mal zufällig stattfindet. Technisch ist der Titel sehr einfach gehalten. Die Fahrzeugsteuerung zeigt sich rudimentär und lässt sich problemlos mit dem linken Stick vollführen. Gas gebt ihr per Knopfdruck, gebremst wird automatisch. Nicht, dass das wichtig wäre, aber wir wollten es wenigstens erwähnen.Der Comic-Look von Wheels of Aurelia reicht als Hintergrund aus, um die Sprechblasen der Protagonisten zu präsentieren. Hinzu kommen stilecht gezeichnete Charaktere, die den Stil der 70er sehr schön einfangen. Besonders zu empfehlen ist der Soundtrack des Spiels, der stimmig ins Spiel eingefügt wurde. Eingesungen von, ist eine Auswahl der Stücke auch einzeln erwerbbar.Wie sollen wir Wheels of Fortune abschließend einordnen? Der anfangs erwähnte Arcade-Racer findet im Spiel quasi nicht statt, und das ist auch gut so. Ihr habt eh genug mit den Dialogen zu tun. Da eine Runde nur eine gute Viertelstunde läuft, erscheint das Erlebte viel intensiver. Und genau da setzt die Faszination des Spiels ein. Ihr wollt immer ein neues Ende freispielen, an einer Stelle mal die alternative Antwort geben, hier mal die provokative Frage stellen oder auch vielleicht die ganze Fahrt über schweigen. Was passiert wenn wir die Tramper ignorieren oder nur einen aufsammeln anstatt zwei? Ist es schlimm, wenn wir ihn nicht am verlangten Ziel abliefern? All dies macht Wheels of Aurelia zu einem nicht komplexen, aber interessantem Spiel für Zwischendurch. Wer sich dann noch für den geschichtlichen Hintergrund interessiert und den Soundtrack genießt, ist hier goldrichtig.