Spieleveteranen-Podcast #85

Erneut ist es soweit: Heute versammeln sich die, wieso schön im Intro zu sagen pflegt, "mehr oder minder in Würde gealterte" altgedienten Spieljournalisten im Spieleveteranen-Podcast – und das zum nunmehr 85. Mal! Diesmal ist nebenundauchals Stargast vertreten, der langjährigen Spielefans als Chefredakteur der Amiga Joker oder aus seiner Zeit bei Happy Computer bekannt sein dürfte. Richard arbeitet aktuell zudem an verschiedene Retro-Spieleprojekten. Seine Patreon-Kampagne für sein Spielfindet ihr hier.Die fünf Branchen-Veteranen diskutierne unter anderem über Nintendos Classic Mini: Nintendo Entertainment System sowie über Sonys leistungsstärkere PS4-Variante PlayStation 4 Pro. Aber neben der mit 30 Spielen ausgestatteten Mini-Variante von Nintendos NES geht es natürlich auch um "echte" Retro-Themen. So sprechen Heinrich, Jörg, Mick, Roland und Richard unter anderem auch über die teils gemeinsamen Erinnerungen an das Spielemagazin Amiga Joker.Natürlich blättern die Veteranen auch wieder in einem alten Spielemagazin. Aus gegebenem Anlass handelt es sich um die Amiga-Joker 10/1993. Details zu den Gesprächsthemen des mehr als 147 Minuten langen Podcasts entnehmt ihr den folgenden Timecodes:Hallo und willkommen.Richard Löwenstein stellt sich vor.Die Spieleveteranen diskutieren über NES Classic Mini und PlayStation 4 Pro.Richard erzählt, wie er nach über 20 Jahren sein Amiga-Spielfertiggstellte.Richard und Mick erinnern sich an gemeinsame Tage beim Joker-Verlag.Die Amiga-Joker 10/1993 wird aufgeschlagen und genau inspiziert.Was die Spieleveteranen zuletzt spielten. Mit dabei: Dishonored 2, Watch Dogs 2, Civilization 6, Uncharted 4, Diablo, Transport Fever, Carbon Warfare, Call of Duty - Infinite Warfare, The Division, Aux B, Mafia III, Bioshock -The Collection, Batman - Arkham VR, Battlezone VR, Allumette und Robinson - The Journey.Die Verabschiedung.Wie üblich könnt ihr den Spieleveteranen-Podcast direkt unter dieser News-Meldung entweder streamen oder auch als MP3-Datei herunterladen.