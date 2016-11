Transport Fever: Robustness-Patch veröffentlicht

PC Linux MacOS

Nachdem Urban Games letzte Woche die eigenen Pläne für die Zeit nach dem Release von Transport Fever veröffentlicht hat, gibt es heute einen neuen Patch, der die Wirtschaftssimulation auf das Build 12049 updated. Eine detaillierte Auflistung findet ihr auf der Steam-Seite von Transport Fever.

Der Patch löst verschiedene Stabilitäts- und Kompatibilitäts-Probleme. Die meisten Abstürze, die entweder zufällig, am Ende eines Monats oder nach einer Interaktion auftraten, wurden eliminiert. Ebenfalls wurden verschiedene Abstürze gelöst, die auf bestimmten Systemen entweder gleich nach dem Starten oder während dem Initialisieren auftraten. Trotzdem möchten wir weiterhin darauf hinweisen, dass es äusserst wichtig ist, immer die neuesten Grafikkartentreiber zu installieren.

Neben der Behebung dieser Problematiken gibt es mit dem Patch auch einige Game-Play-Verbesserungen. Mit diesen sollen häufig auftretende Missverständnisse aus der Welt geschafft werden. So gibt es beispielsweise – die von vielen Spielern gewünschte – klare Visualisierung des Einzugsgebiets einer Station. Andere Beispiele sind eine maximale Wartezeit für auf volle Ladung wartende Fahrzeuge oder die schon letzte Woche angesprochene Warnung, die auftaucht sobald eine Industrie – aufgrund eines vollen Ausgangslagers – ihre Produktion einstellt. Eine für unsere Gegend eher weniger interessante Neuerung wäre die Erweiterung des Sprachangebotes. Dank eines großen Einsatzes der Community kann Transport Fever nun auch auf Vereinfachtes und Traditionelles Chinesisch gespielt werden.

Solltet ihr trotz der Verbesserungen noch Probleme mit dem Spiel haben, könnt ihr euch weiterhin unter info@transportfever.com an das Entwickler-Team wenden. Dieses arbeitet bereits an dem angekündigten großen Performance-Patch. Auch an den noch bestehenden Kompatibilitätsproblemen, die es bei gewissen Mac OS X-Systemen gibt, wird momentan mit höchster Priorität gearbeitet.