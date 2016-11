Homefront - The Revolution: "Wir haben es zu früh veröffentlicht"

PC XOne PS4 Linux MacOS

Zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung im Mai dieses Jahres hatte Homefront - The Revolution (im Test: Note 7.0) bereits eine lange Reise hinter sich. Gehörte die Marke ursprünglich zum Portfolio des mittlerweile geschlossenen Publishers THQ, entstand die Fortsetzung der Reihe danach unter Crytek-Flagge. Die allerdings gerieten ebenfalls ins Straucheln, sodass die Rechte letztendlich bei Deep Silver landeten und das verantwortliche Entwicklerstudio in Deep Silver Dambuster Studios umbenannt wurde. Dieses Hin und Her hatte der Entwicklung offensichtlich nicht gut getan – gerade auf den Konsolen hatte Homefront - The Revolution zu Release mit zahlreichen Problemen zu kämpfen.

Das drückte sich auch in den Verkaufszahlen aus, wie Paul Nicholls, Global Brand und Marketing Director bei Deep Silver, nun gegenüber MCVUK zugab. Demnach hätte man mit dem Release lieber noch warten sollen und habe Homefront - The Revolution stattdessen zu früh auf den Markt geworfen. Allerdings zeigt man sich einsichtig:

Wir haben viel von Homefront gelernt. [...] Wie man am aktuellen Markt sieht, geht nichts über Qualität. Einige große Marken bekommen deshalb Probleme. Wir haben daraus einige Lehren für die Zukunft gezogen – nicht nur in Hinsicht auf die Qualität, sondern auch in Bezug auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung.

Trotzdem stärkt Nicholls dem Team der Dambuster Studios den Rücken, da es gerade nach dem Release mit vielen Patches einen fantastischen Job gemacht habe – und das mache sich auch positiv bei den Kunden bemerkbar.