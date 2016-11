Titanfall 2: Erster DLC mit Angel-City-Remake und weiteren Neuerungen in Kürze

PC XOne PS4

Gleich drei Shooter buhlen in diesem Weihnachtsgeschäft um die Gunst der Spieler – denn neben Battlefield 1 (im Test: Note 9.0) hat EA auch Titanfall 2 (im Test: Note 8.0) gegen die Konkurrenz in Form von Call of Duty - Infinite Warfare (im Test: Note 8.0) ins Rennen geschickt. Während Battlefield 1 und Call of Duty im Multiplayer-Modus allerdings für neue Maps und Co. wie gewohnt auf Bezahl-Erweiterungen setzen, geht Respawn Entertainment mit Titanfall dieses Mal einen anderen Weg und möchte neue Arenen und Waffen kostenlos verteilen.

Respawn setzt ihr Versprechen nun in die Tat um. Der erste DLC enthält unter anderem die bereits im Vorfeld angekündigte Neuauflage der beliebten Karte Angel City aus dem ersten Titanfall. Zusätzlich gibt es eine neue Wingman-Elite-Pistole, diverse neue Titan-Kits sowie eine neue Piloten-Exekution. Darüber hinaus werden auch ein Statistik-Bildschirm, ein FAQ-Menü sowie ein Ingame-Store in das Spiel implementiert. In Letzterem sollen jedoch ausschließlich kosmetische Gegenstände angeboten werden. Als Beispiel werden hierfür zwei Prime-Titans genannt, die sich bis auf die Optik exakt wie ihre Vorbilder verhalten sollen.

Das Update mit dem Namen Angel City's Most Wanted steht ab dem 30. November für alle Vorbesteller zur Verfügung. Alle anderen müssen sich noch bis zum 3. Dezember gedulden.