Sea of Thieves: Insider-Programm mit Chance auf frühen Zugang zum Spiel gestartet

PC XOne

Der Entwickler Rare hat ein Insider-Programm für sein kommendes Piraten-Abenteuer Sea of Thieves (im gamescom-Bericht) gestartet. Spieler, die sich für dieses Anmelden, haben die Chance, bei den geplanten Testphasen dabei zu sein. Ihr könnt Feedback zu bestimmten Bereichen des Spiels abgeben und so auch die Weiterentwicklung des Titels beeinflussen.

Alles was ihr dazu braucht ist ein kostenloser Xbox-Live-Account. Loggt euch einfach mit euren Daten auf der offiziellen Homepage des Spiels ein, gebt eine E-Mail-Adresse an und füllt den nachfolgenden Fragebogen zu euren Spielgewohnheiten aus. Den Link zur Homepage findet ihr in den Quellenangaben. Weitere Details gibt es zudem im folgenden Video: