Nintendo Switch: Interesse an der Konsole laut Gamestop bereits so groß wie seinerzeit bei der Xbox One

Gamestop CEO Paul Raines hat im Rahmen einer Telefonkonferenz mit den Investoren zu aktuellen Quartalszahlen über die internen Umfrageergebnisse zur Nintendo Switch gesprochen. Das Ziel des Unternehmens war, herauszufinden, wie viele Gamestop-Plus-Mitglieder an einem Kauf der kommenden neuen Konsole interessiert wären. Wie er verriet, ist das Interesse bereits jetzt in etwa so groß, wie seinerzeit bei der Xbox One; und das, obwohl aktuell noch gar keine Details zu den Hardware-Spezifikationen, oder dem Preis vorliegen.

Insgesamt 27 Prozent der Gamestop-Plus-Mitglieder haben laut Raines die Switch auf dem Radar und planen den Kauf der Konsole, was natürlich noch lange nicht heiße, dass jeder dieser Mitglieder das Gerät auch erwerben werde. Die erste Umfrage sehe aber gut aus:

Ich denke, wir werden Mitte Januar eine erneute Umfrage durchführen, wenn die Details bekannt sind, ich glaube, dann können wir das noch etwas besser einschätzen. Was wir aber bisher gesehen haben, ist wirklich vielversprechend.

Raines merkte zudem an, dass man auch von guten Verkäufen der physischen Produkte für die Switch (Spiele, Zubehör) ausgehe. Das System setze auf physische Medien und digitale Verkäufe waren bei Nintendo-Produkten für gewöhnlich eher niedrig, so der Macher. Man rechne daher im Retail-Bereich mit starken Zahlen. Abschließend sprach er noch über seine Erfahrungen mit der Konsole und bezeichnete die Switch als ein „interessantes Gerät“. Es habe das Potential die Nutzerbasis von Nintendo zu vergrößern, vor allem durch Nintendos eigene Marken, die sich mehr als andere Franchises für die Familien eignen: