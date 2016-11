Tomb Raider: Produzent verrät erste Details zur Neuverfilmung

PC 360 XOne PS3 PS4 Linux MacOS

In der Neuverfilmung von Tomb Raider wird es offenbar um mehr, als die Suche nach dem nächsten geheimnisvollen Schatz oder einem längst vergessenen Reich gehen. Wie der Produzent Graham King in einem Gespräch mit HeyUGuys verriet, wird die von Alicia Vikander (Jason Bourne, The Light Between Oceans) gespielte Archäologin sich in dem Reboot mit dem Verschwinden ihres Vaters, Richard James Croft beschäftigen:

Es ist etwas, was wir als eine „Zurück zu den Wurzeln“-Geschichte bezeichnen. Es geht um eine junge Lara Croft, die sich auf die Suche nach ihrem Vater begibt, um herauszufinden, ob er tot ist oder noch lebt. Es hat also eine ziemlich emotionale Komponente und ich schätze das ist es, was Alicia so interessant fand. Ich denke die Art, wie diese Geschichte erzählt wird, ist ziemlich gelungen und ich glaube, dass wir die richtige Crew und auch einen großartigen Regisseur dafür haben. Ich denke es wird Spaß machen, einen Film wie diesen auf die Beine zu stellen.

Die Regie wird übrigens Roar Uthaug übernehmen, der in der Vergangenheit unter anderem für Filme, wie Cold Prey und The Wave verantwortlich zeichnete. Das fertige Ergebnis werden wir erst am 16. März 2018 zu sehen bekommen, denn dann soll der Film in den Kinos starten.