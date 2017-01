Mass Effect - Andromeda 18% Red Dead Redemption 2 15% Ein anderes Spiel 11% The Legend of Zelda - Breath of the Wild 10% Elex 6% Torment -Tides of Numenera 5% Kingdom Come - Deliverance 5% The Bard's Tale 4 4% Divinity - Original Sin 2 3% Dawn of War 3 3% Horizon - Zero Dawn 3% South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe 2% Shenmue 3 2% Resident Evil 7 2% Assassin's Creed (2017) 2% Prey 2% Nioh 1% Ghost Recon - Wildlands 1% Syberia 3 1% Gran Turismo Sport 1% Sudden Strike 4 1% For Honor 1% Sniper Elite 4 0% Scalebound 0% Outlast 2 0% Injustice 2 0% Halo Wars 2 0% Sniper - Ghost Warrior 3 0% Gravity Rush 2 0% Call of Duty (2017) 0% Little Nightmares 0% Need for Speed (2017) 0% Agents of Mayhem 0% Tekken 7 0%

Ergebnis:Das meisterwartete Spiel der Umfrageteilnehmer ist das bereits Mitte März erscheinende(18%), auf Platz 2 folgt(15%). Auf Platz 3 liegt(10%), danach wird es einstellig, mit einer erstaunlichen Häufung von Rollenspielen. "Ein anderes Spiel" kreuzten 11% an.Ursprüngliche News:Gerade haben wir das Jahr 2016 hinter uns gelassen und schon sind wir im neuen Spielejahr 2017 angekommen, in dem euch und uns abermals unzählige neue Computer- und Videospiele erwarten werden. Welche das im Einzelnen sind, wissen wir noch nicht vollumfänglich. Doch bereits jetzt stehen einige Kandidaten fest, denen ein Großteil der Spieleinteressieren gute Chancen einräumen würde, womöglich auch bei den besten Spielen mitmischen könnte. Rockstar Games etwa kündigte dieses Jahr an, dass 2017erscheinen wird. Bioware arbeitet an. Auch Piranha Bytes' Rollenspiel Elex (Preview ) steht bei deutschen Spielern hoch im Kurs.Auf dem Weg sind außerdem Guerilla Games' PS4-exklusives Horizon - Zero Dawn (Preview ),undoder Capcoms Resident Evil 7 (Preview ). Als sicher einzustufen sind zudem, nach einjähriger Pause, ein neuer Teil von, ein neues, Lariansoder auch das erste-Spiel von- und Quad-A-Entwickler Visceral Games.Natürlich können wir bei dieser Umfrage unmöglich alle Spiele die sicher oder mutmaßlich im kommenden Jahr erscheinen für diese Sonntagsfrage nominieren. Die bedeutendsten Titel, die im Jahr 2017 erscheinen könnten, möchten wir euch in unserer Umfrage zur Wahl stellen. Ihr seid natürlich wie immer herzlich dazu eingeladen, eure Meinung in den Kommentaren unter dieser News ausführlicher darzulegen und euren, womöglich nicht in der Abstimmungsliste genannten Titel sowie den Grund, weshalb ihr euch gerade darauf am meisten freut, zu bennen.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das entstandene Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.