Dead Rising 4: Kein offizieller Release in Deutschland

PC XOne

Nun steht es fest: Auch das für den 6. Dezember angekündigte Dead Rising 4 (Preview) wird wie seine Vorgänger in Deutschland nicht offiziell im Handel erscheinen. Das bestätigte uns Microsofts PR-Agentur. Ob Capcoms Zombie-Metzelei von den Redmondern, die den Titel im Rahmen der wenigstens zeitexklusiven Erstveröffentlichung für Xbox One und im Windows-10-Store als Publisher betreuen, überhaupt der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) zur Prüfung vorgelegt wurde oder Microsoft sich diesen Schritt gleich sparte, ist unklar.

Fest steht, dass Dead Rising 4 hierzulande bestenfalls unter ferner liefen laufen und entsprechend nur von bestimmten Händlern als "18er-Titel" verkauft werden wird – etwa als Importversion aus UK oder unserem Nachbarland Österreich. Interessant wäre es zu wissen, ob Dead Rising 4 im Rahmen einer USK-Prüfung eine Freigabe erhalten hätte oder nicht. Das blutige Zombie-Geschnetzel zeigte bei unserem ausführlichen Anspielen auf der E3 2016 zwar eine sehr explizite Gewaltdarstellung, überbot in puncto Gewaltdarstellung so manches zuletzt ab 18 freigegebenes Spiel jedoch nicht.

Die USK, die seit verschiedenen Gesetzesänderungen in Folge des Amoklaufs von Erfurt im Jahr 2002 nicht nur Altersempfehlungen, sondern verbindliche Altersfreigaben für Computer- und Videospiele erteilt, vergab in den letzten Monaten und Jahren auch Spielen eine Alterskennzeichnung, bei denen dies vor einigen Jahren womöglich nicht der Fall gewesen wäre.

So vergab die unabhänige bundesdeutsche Selbstprüfungsinstanz, die praktisch deckungsgleich mit der FSK im Filmbereich ist, unter anderem für Warner Bros. Games' hyperbrutales Mortal Kombat X (im Test: Note 8.5) einige Zeit nach dem internationalen Release noch eine USK-18-Freigabe. Auch das deutlich harmlosere, in der Gewaltdarstellung aber ebenfalls wenig zimperliche Gears of War 4 (im Test: Note 9.0) wurde mit einem roten Prüfsiegel bedacht. Der in seinen Nahkampfkills mit Stachelkeule, Klappspaten oder Bajonett ebenfalls nicht unbedingt zurückhaltende Erster-Weltkrieg-Shooter Battlefield 1 (im Test: Note 7.5) erhielt von der USK zuletzt gar eine Altersfreigabe ab 16 Jahren.

Auf den internationalen Release von Dead Rising 4 hat all das natürlich keinen Einfluss. Denkbar wäre indes, so ähnlich wie im Falle von Mortal Kombat X, dass Microsoft oder Capcom, falls der Versuch bislang nicht erfolgt sein sollte, das Spiel der USK zu einem späteren Zeitpunkt zur Prüfung vorlegt und die Freigabe noch erfolgen wird. Aktuell sieht es jedoch danach aus, als wenn volljährige Spieler zum Import greifen müssen, um Dead Rising 4 spielen zu können.