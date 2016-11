Watch Dogs 2: Seamless Mulitplayer auf PS4 verfügbar, Xbox One noch heute

PC XOne PS4

Am vergangenen Freitag hatte Ubisoft noch die Hoffnung geäußert, die Funktionen des sogenannten "Seamless Multiplayer" von Watch Dogs 2 (im Test) noch im Laufe des Wochenendes wieder freigeben zu können. Daraus ist zwar nichts geworden, seit heute Nachmittag könnt ihr die zum Launch des Spiels am vergangenen Dienstag aufgrund von damit einhergehenden Performance-Einbrüchen jedoch auf der PS4 wieder nutzen. Noch bis heute Nacht soll der Seamless Multiplayer auch für Besitzer der Version für Xbox One wieder verfügbar sein.

Die Mehrspieler-Funktionen könnt ihr im Spielmenü auf Wunsch auch komplett deaktivieren, diese ermöglichen unter anderem das feindliche Eindringen in die Welt eines anderen Spielers, um diesen zu hacken – wobei ihr durch Aufspüren des Spielers dessen Plan zunichte machen könnt. Zudem stehen die Kopfgeldjagden, wobei ihr in der als Lobby dienenden Spielwelt euch sowohl als Verfolgter als auch als Verfolger einklinken könnt, wieder zur Verfügung.

Watch Dogs 2 ist bislang ausschließlich für PS4 und Xbox One verfügbar. Die an Uplay geknüpfte PC-Fassung, die diverse technische Besonderheiten und Vorzüge wie ein umfangreich anpassbares HUD genießen soll, ist für den 29. November geplant. Zuletzt wurde bekannt, dass die Verkaufszahlen des Open-World-Hacker-Abenteuers in den ersten Tagen nach Verkaufsstart offenbar deutlich hinter denen des Vorgängers zurückliegen. Publisher Ubisoft gab sich jedoch zuversichtlich, dass sich die Langzeitverkäufe von Watch Dogs 2 positiv bemerkbar machen würden (wir berichteten).