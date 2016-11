Conan Exiles: Termin für Early Access und neuer Gameplay-Trailer

PC XOne PS4

Der norwegische Entwickler Funcom werkelt aktuell bekanntlich an Conan Exiles. Der Survival-Titel sollte eigentlich bereits dieses Jahr in die Early-Access-Phase auf Steam starten, wurde allerdings dann weiter nach hinten verschoben, um dem Team mehr Zeit für die Verbesserungen einzuräumen (mehr dazu hier: Conan Exiles: Early-Access-Start auf 2017 verschoben, Creative Director Joel Bylos spricht über die Gründe). Nun gab das Entwicklerstudio bekannt, dass die Frühversion des Titels am 31. Januar 2017 bei Steam aufschlagen wird.

Neben der PC-Early-Access-Phase planen die Macher auch eine Preview-Version für die Xbox One. Diese soll aktuellen Angaben zufolge im Frühling des kommenden Jahres anlaufen. Ob es auch für die geplante PS4-Umsetzung des Spiels eine Testphase für die Community geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Passend zu der Bekanntgabe des Termins wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der euch frische Gameplay-Szenen aus Hyboria zeigt. Das fertige Spiel soll laut Funcom noch im ersten Quartal 2017 (also noch vor dem 1. April) erscheinen.