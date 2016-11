The Walking Dead Staffel 3 startet am 20. Dezember

PC 360 XOne PS3 PS4 MacOS

The Walking Dead - Staffel 3 - Episode 1 - Neuland ab 34,98 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem Telltale Games den Start der dritten Staffel von The Walking Dead vor einiger Zeit grob für November angekündigt hatte, zwischenzeitlich jedoch Gerüchte aufkamen, der geplante Termin könne nicht gehalten werden, hat das kalifornische Studio nun einen taggenauen Starttermin bekanntgegeben. Demnach startet die Auftaktepisode Neuland am 20. Dezember auf allen unterstützten Plattformen, also PC, PS3, Xbox 360, Xbox One, PS4, iOS und Android. Eine WiiU-Umsetzung scheint, anders als beim später für die scheidende Nintendo-Konsole veröffentlichten Episoden-Adventure Minecraft - Story Mode, aktuell nicht geplant zu sein.

Die dritte Staffel von The Walking Dead kann aktuell bei Steam mit einem Rabatt von 10 Prozent vorbestellt werden. Vorbesteller der Staffel im PSN erhalten als kostenlose Dreingabe The Walking Dead Staffel 2 (im Test: Note 7.5) sowie die Kurzstaffel Michonne dazu. Die Boxversion, die hierzulande von Warner Bros. vertrieben wird, soll ab dem 7. Februar im Handel verfügbar sein. Diese wird, wie bei Batman - The Telltale Series (im Test) lediglich die erste Episode auf Disc enthalten. Die verbleibenden vier Episoden können nach Erscheinen mittels des Beiliegenden Seasonpasses kostenlos heruntergeladen werden.

Aufgrund des Termins der Boxversion könnte man darauf spekulieren, dass für diesen Tag der Release von Episode 2 vorgesehen ist. Der Starttag der zweiten Folge von Batman fiel nämlich ebenfalls mit dem Release der Boxfassung zusammen.