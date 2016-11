Xbox Live: Games with Gold im Dezember mit Sleeping Dogs, Burnout Paradise, u.a. // Kalimba in DE [U]

Wie bereits vermutet wird die Sleeping Dogs - Definitive Edition nicht in Deutschland verfügbar sein. Microsoft kündigte heute als Ersatztitel den Action-Puzzler Kalimba ( GG-Arcade-Check ) an.

Xbox One

Sleeping Dogs - Definitive Edition (GG-Test: 7.5): 1. Dezember bis 31. Dezember 2016

(GG-Test: 7.5): 1. Dezember bis 31. Dezember 2016 Outlast (GG-Test: 7.5): 16. Dezember 2016 bis 15. Januar 2017

Xbox 360

Outland (GG-Userwertung: 7.8): 1. Dezember bis 15. Dezember 2016

(GG-Userwertung: 7.8): 1. Dezember bis 15. Dezember 2016 Burnout Paradise (GG-Test: 7.0): 16. Dezember bis 31. Dezember 2016

Da die Definitive Edition von Sleeping Dogs in Deutschland nicht erschienen ist (siehe unsere News Sleeping Dogs: Next-Gen-Version nicht in Deutschland), wird es hierzulande wohl einen Ersatztitel geben. Die beiden Xbox-360-Titel sind im Rahmen der Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox-One-Konsole spielbar. Wer noch nicht bei den aktuellen November-Titeln zugeschlagen hat (siehe unsere News Games with Gold im November mit Murdered - Soul Suspect, Monkey Island SE, Far Cry 3 - Blood Dragon, u.a.), kann dies bis zum 30. November nachholen. Einen kurzen Überblick über die kommenden Spiele gibt euch das nachfolgende Video.