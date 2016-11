Lego City Undercover - Join the Chase für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch angekündigt

PC XOne PS4 andere

Etwas überraschend hat Warner Bros. via Twitter ein neues Spiel im Lego City-Universum angekündigt. Lego City Undercover - Join the Chase – so der offizielle Name – erscheint demnach im Frühling für PC, PS4, Xbox One und die derzeit noch nicht veröffentlichte Nintendo Switch.

Ob es sich bei Join The Chase um eine Umsetzung des bisher WiiU-exklusiven Lego City Undercover (im Test: Note 8.0) handelt, ist bisher noch nicht bekannt. Der hinzugefügte Untertitel lässt aber zumindest neue Inhalte erahnen. Auf Nachfrage bei Warner wollte man uns weder bestätigen noch dementieren, ob es sich sogar um einen neuen Titel handelt. Es werde jedoch schon bald weitere Informationen geben.