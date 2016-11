Daedalic: Stellenstreichungen sollen Wettbewerbsfähigkeit verbessern, Situation "düster und bescheiden"

Wie das Branchenmagazin Gamesmarkt berichtet, plant der Hamburger Publisher und Entwickler Daedalic Entertainment zwölf Stellen aus den Bereichen Entwicklung und Marketing zu streichen. Ziel dieses Schritts sei das Senken der Betriebskosten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Zusätzlich zur Streichung der zwölf Stellen soll eine nicht genannte Anzahl an befristeten Arbeitsverhältnissen nicht fortgesetzt werden. Was das konkret auf die Gesamtzahl an Mitarbeitern übertragen bedeutet, die laut Daedalic aktuell bei rund 150 liegt, ist nicht bekannt.

Daedalic-Gründer und Geschäftsführer Carsten Fichtelmann führt die Entscheidung näher aus:

Daedalic hat sich in den letzten zehn Jahren erfolgreich am Markt etabliert und diese insgesamt gute Entwicklung wollen wir beibehalten [...] Egal auf welcher Plattform haben wir es heute global mit weitaus mehr Konkurrenz zu tun, wie noch vor einigen Jahren. Man muss konstatieren, dass Spiele unserer Art schwer an die Frau und den Mann zu bringen sind. Das war immer so, nur im Moment müssen wir neue Antworten darauf finden, wie es uns wieder besser gelingt Spiele zu entwickeln und zu vermarkten, die nicht nur von einem kleinen Kreis sehr positiv aufgenommen werden, sondern mehr Abverkaufspotential haben, als es zuletzt der Fall war.

Ferner beschreibt Fichtelmann die aktuelle Geschäftsprognose ohne die geplanten Umstrukturierungsmaßnahmen "trotz herausragender Spiele [...] wie Deponia Doomsday, Silence oder [...] Shadow Tactics" als "bescheiden und düster" aufgrund gestiegener Kosten bei geringer werdenden Absatzzahlen.

Daedalic wurde im Jahr 2007 gegründet. Anfangs produzierte das Unternehmen Adventure-Spiele wie Edna bricht aus, brachte als Publisher Spiele wie White Birds Productions Sinking Island in Kooperation mit bhv nach Deutschland oder sorgte in Zusammenarbeit mit Telltale Games etwa für die komplett für den hiesigen Markt lokalisierte Version von Tales of Monkey Island. In den letzten Jahren probierte sich Daedalic zunehmend auch an anderen Genres. So entwickelte Daedalic mit einem internen Team etwa das Taktik-RPG Blackguards und arbeitet derzeit am Weltraum-Spiel The Long Journey Home.

Im Mai 2014 übernahm Bastei Lübbe die Mehrheit an Daedalic. Diesen Mehrheitsanteil soll der Verlag jedoch nicht mehr besitzen, wie uns Fichtelmann im Interview im März in Hamburg mitteilte.