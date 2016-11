Shadow Tactics - Blades of the Shogun: Demo zum Echtzeit-Taktikspiel verfügbar

PC XOne PS4 Linux MacOS

Daedalics Echtzeit-Taktikspiel Shadow Tactics - Blades of the Shogun erscheint zwar erst am 6. Dezember, Interessierte haben jedoch bereits jetzt die Möglichkeit, den Titel anzuspielen. Der Hamburger Publisher hat kürzlich nämlich eine Demoversion bei GOG.com sowie bei Steam bereitgestellt, um das Spiel des Münchener Studios Mimimi Productions zur Probe zu spielen.

Für Mimimi ist es der erste Ausflug ins Genre. Zuvor entwickelten sie das beim Deutschen Entwicklerpreis prämierte Mobile Game daWindci sowie das für PC und Konsole veröffentlichte farbenfrohe Action-Adventure The Last Tinker - City of Colors (im Test: Note 7.0). Shadow Tactics erscheint am Nikolaus-Tag in einer Hybrid-Version für Windows, Mac und Linux sowohl als Standard als auch als Collector's Edition. Umsetzungen für Xbox One und PlayStation 4 sollen im kommenden Jahr folgen.