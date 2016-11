Watch Dogs 2: Absatzzahlen schlechter als beim Vorgänger, Ubisoft hofft auf Langzeitverkäufe

PC XOne PS4

Watch Dogs 2 ab 54,98 € bei Amazon.de kaufen.

Wie das englischsprachige Magazin Eurogamer.net berichtet, liegen die Verkaufszahlen von Watch Dogs 2 (im Test) in UK offenbar deutlich unter denen des Vorgängers Watch Dogs (im Test) aus dem Jahr 2014. Konkrete Zahlen des britischen Marktforschungsinstituts Chart-Track liegen Eurogamer.net zwar nicht vor, in Kombination mit via NeoGAF geleakten Daten konnte Ubisoft in der ersten Verkaufswoche in UK von Watch Dogs 2 jedoch weniger als 80.000 Einheiten auf PS4 und Xbox One verkaufen.

Zu diesem Schluss kommt Eurogamer, dass die geleakten Verkaufszahlen von Call of Duty - Infinite Warfare aus der Startwoche in der zugrundeliegenden Verkaufswoche um 47 Prozent zurückgingen, was etwa 80.000 Einheiten entspricht. Das neue Call of Duty konnte aber trotz dieses Rückgangs die Spitzenposition in den Charts vor Watch Dogs 2 halten.

Unterdessen konnte Eurogamer.net auch ein Statement von Ubisoft zu den offenbar vergleichsweise schwächelnden Verkaufszahlen einholen:

Wir sind unglaublich glücklich damit, wie Presse und Spieler Watch Dogs 2 aufgenommen haben [...] Es ist wahr, dass die Verkaufszahlen am Starttag und der Startwoche einer Reihe großer Spiele, darunter Watch Dogs 2 und Titel unserer Mitbewerber, vergleichsweise niedriger ausfielen als frühere Version in den vorherigen Jahren. Allerdings erwarten wir, dass die Verkaufszahlen in Woche zwei und Woche drei über den üblichen Werten liegen werden.

Der namentlich nicht genannte Ubisoft-Sprecher gibt zudem an, dass es einen Trend bei Spielen gäbe, dass langfristige Verkäufe mehr Bedeutung erhalten, was insbesondere für "High Quality"-Titel gelte. Watch Dogs 2 wurde am 15. November für Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht, die PC-Version soll am 29.11. folgen. Der Vorgänger war Ende Mai 2014 neben diesen drei Plattformen parallel auch für Xbox 360 und PS3 veröffentlicht worden. Einige Monate später erschien zudem eine Umsetzung für Nintendos WiiU.