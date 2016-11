Bethesdas Todd Howard von der Nintendo Switch begeistert // Skyrim-Umsetzung bestätigt?

Bethesdas Game Director Todd Howard hat in einem Interview über die kommende neue Konsole Nintendo Switch gesprochen und zeigte sich von dem System ziemlich begeistert. Wie er gegenüber dem Videospielmagazin Glixel verriet, hatte er bereits auf der E3 2016 in Los Angeles die Gelegenheit gehabt, Nintendos neues Gerät auszuprobieren:

Ich liebe es. Ich konnte es bereits spielen. Ich kann euch sagen - ok vielleicht ist das ja so eine NDA-Geschichte, aber es war eine der besten Demos, die ich je gesehen habe. Vermutlich sogar die beste, die ich jemals auf der E3 sah. Ich meine damit das Gerät selbst. Ich denke was Nintendo da macht ist wirklich clever. Wir werden es definitiv unterstützen. Das ist das erste Mal, dass wir etwas für ein Nintendo-System machen; zumindest wenn man die alten NES-Sachen, wie Kevin – Allein zu Haus, oder Where's Waldo? nicht mitzählt.