Kein PSVR/ keine Meinung 64% Teilweise, aber da muss mehr kommen. 10% Alles in allem: ja. 7% Bin eher enttäuscht. 6% Überhaupt nicht. 4% Ja, vollkommen! 4% Einzelne Spiele schon, im großen und ganzen weniger. 3% Noch nicht, aber das wird noch. 2%

News-Update (Ergebnis):Die meisten der Umfrageteilnehmer, die sich bereits eine Meinung zu PlayStation VR bilden konnten, sind bislang nur teilweise zufrieden mit dem Gerät respektive dem Spieleangebot für PSVR (28 Prozent). Weitere 20 Prozent in insgesamt zufrieden, vollkommen zufrieden sind jedoch nur 10 Prozent. Enttäuscht vom bislang Gebotenen sind rund 17 Prozent, während etwa 12 Prozent angeben, gar nicht zufrieden zu sein.Ursprüngliche News:Seit dem 13. Oktober steht Sonys VR-Brille PlayStation VR für PlayStation 4 und die kürzlich erschienene leistungsstärke Konsolenvariante PlayStation 4 Pro im Handel. In den ersten beiden Wellen sind bereits so einige reine VR-Titel für das Headset erschienen – und einige weitere Titel wie etwa Rise of the Tomb Raider (im VR-Video ) bieten spezielle Levels respektive Modi für das Gerät. Die meisten der reinen VR-Titel, wie etwaoder Until Dawn - Rush of Blood, stammen von Sony selbst, aber mit CCP Games' Batman - Arkham VR (im VR-Video ), Cryteksoder Ubisofts Eagle Flight (im Test ) gibt es auch einiges Material von Third-Party-Publishern.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, ob eure bisherigen Erwartungen an PlayStation VR erfüllt wurden oder eher nicht. Seid ihr angetan vom in den ersten rund sechs Wochen nach dem offiziellen Starschuss veröffentlichten Spielen oder tendiert ihr womöglich dazu, die Anschaffung des VR-Geräts von Sony zu bereuen? Wie üblich bitten wir euch, nicht bloß an der unten stehenden Umfrage teilzunehmen, sondern uns in den Kommentaren unter dieser News ausführlicher eure Meinung zum Thema darzulegen und diese mit den anderen Usern zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das entstandene Meinungsbild unserer Sonntagsfrage.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.