Uncharted 4: Kooperativer Survival-Modus angekündigt

PS4

Uncharted 4 - A Thief's End ab 29,79 € bei Amazon.de kaufen.

Während die meisten Interessierten die Solokampagne von Uncharted 4 - A Thief's End (im Test: Note 9.5) mittlerweile durchgespielt haben sollten, erfreut sich der Multiplayer-Modus weiterhin großer Beliebtheit. Damit sich daran auch in Zukunft nichts ändern wird, legt Naughty Dog nun nach. Ab Mitte Dezember wird daher der Survival-Modus zur Verfügung stehen, in dem ihr mit bis zu drei Spielern (wahlweise auch alleine) wie in klassischen Horde-Modi Gegner abwehren müsst.

Abhängig von eurem Können werden bis zu 50 Wellen von Feinden auf euch losgelassen, wobei euch alle zehn Stufen ein besonders hartnäckiger Bossgegner erwartet. Zusätzlich gilt es auch, spezielle Herausforderungen wie die Verteidigung eines Areals oder das Aufsammeln bestimmter Gegenstände zu erledigen. Sowohl durch den Abschuss von Feinden als auch die Erfüllung von Challenges verdient ihr Credits, die ihr dann wiederum in bessere Waffen und Ausrüstung investiert.

Erste Spielszenen zum Survival-Modus von Uncharted 4 seht ihr im unten eingebundenen Trailer. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist aktuell unbekannt, auch wurde noch nicht bestätigt, ob das Update wie anzunehmen kostenlos angeboten wird.