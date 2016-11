ADR1FT: Veröffentlichung für die Xbox One gestrichen

PC XOne PS4

Eigentlich wurde das Weltraum-First-Person-Adventure ADR1FT ursprünglich auch für die Xbox One geplant, doch dazu wird es offenbar nicht mehr kommen. Wie der verantwortliche Entwickler Three One Zero nun bestätigte, hat man die Pläne für die Veröffentlichung des Spiels für die aktuelle Konsole der Redmonder gestrichen. Auf Twitter schrieb der Studio-CEO Adam Orth, dass die Vorbesteller ihr Geld umgehend zurückerstattet bekommen. Gegenüber der New Game Network sagte der Macher zudem, er hoffe, dass die Fans eine Möglichkeit finden können, das Spiel auf anderen Systemen zu erleben. Gründe für diesen Schritt wurden nicht genannt.

ADR1FT erzählt die Geschichte einer Astronautin in Not, die in der Stille des Weltraums in einem stark beschädigten EVA-Anzug erwacht. Umgeben von Trümmern einer zerstörten Raumstation und ohne Erinnerungen umherschwebend, müsst ihr als einzige Überlebende die Gründe für die Katastrophe herausfinden, die zum Tod aller Menschen an Board der Station führte. Um zu überleben und einen Weg nach Hause zu finden, durchsucht ihr die Wrackteile nach kostbaren Ressourcen und müsst ein beschädigtes Notfallfluchtfahrzeug reparieren, während ihr den Gefahren der erbarmungslosen Umgebung trotzt.

Das Spiel wurde bereits im Jahre 2014 für PC, Xbox One und die PS4 angekündigt. Damals peilte das Team von Three One Zero einen Release im Sommer 2015 an. Am Ende wurde der Titel erst im März dieses Jahres via Steam für Windows und VR-Headsets veröffentlicht. Im Juli folgte dann auch die Umsetzung für die PS4. Eine VR-Version für Sonys Playstation VR wurde zwar immer wieder durch Gerüchte ins Gespräch gebracht, offiziell aber nie bestätigt.