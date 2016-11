Final Fantasy 15: Details zum Day-One-Patch und Spoilerwarnung // 101 Trailer (Extended Cut)

XOne PS4

Square Enix hat konkrete Details zum geplanten Day-One-Patch für das bald erscheinende Rollenspiel Final Fantasy 15 (Preview) bekanntgegeben. Die rund 7 GB große und „Crown Update“ getaufte Aktualisierung soll zusätzliche Features und Funktionen ins Spiel bringen. Die heute veröffentlichte Liste soll laut den Entwicklern nur „einige“ davon abdecken:

Verbesserte Kamera in engen Räumen

Der „Wait Mode“ wurde für mehr strategische Tiefe um einen Fähigkeitenbaum ergänzt.

Monsterpfeife zum Beschwören von Kreaturen hinzugefügt.

Eine Event-Szene aus Kingsglaive - Final Fantasy 15 , sowie eine Szenen aus dem CGI-Trailer „Omen“ ins Spiel implementiert.

Mehr Rezepte und Fischarten, sowie eine Galerie für Sammlernaturen hinzugefügt.

Social-Network-Kompatibilität implementiert, um den Upload der von Prompto gemachten Bilder aus dem Spiel heraus via Twitter und Facebook zu ermöglichen.

In einem Statement informiert der Studio-Director Hajime Tabata die Fans außerdem darüber, dass die Street-Dates bereits in einigen Regionen gebrochen wurden. Das heißt, dass einige Exemplare schon vor dem geplanten Release am 29. November 2016 in die Hände der Kunden gelangt sind. Tabata warnt die Community vor eventuellen Spoilerfallen im Netz und bittet die bereits belieferten Käufer, Rücksicht auf ihre Mitspieler zu nehmen und nichts zu spoilern.