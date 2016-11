Unglaublich aber wahr, es sind nur noch fünf Wochen bis Weihnachten. Also anders gesagt 10 Wochen nachdem die Discounter damit angefangen haben, Lebkuchen und Spekulatius in Massen neben den Dominosteinen zu stapeln. Das thematisieren Jörg und Benjamin allerdings nicht im heutigen Montagmorgenpodcast. Stattdessen sprechen sie über die korrekte Aussprache von Dishonored, berichten aus den zuletzt gespielten Titeln wie Strategic Command WW2 War in Europe oder die Amnesia Collection. Im Thema der Woche dreht sich noch mal alles um PS4 Pro, 4K und Co.. Hier die einzelnen Themen nebst Timecode:

00:29 Einen herzlichen guten Morgen an die Zuhörer

01:13 Benjamin hat am Wochenende die Amnesia Collection gespielt...

gespielt... 01:35 ... und außerdem noch Headlander (im Test: Note 7.5) auf Xbox One.

(im Test: Note 7.5) auf Xbox One. 02:27 Jörg hat sich besonders Strategic Command WW2 War in Europe gewidmet.

gewidmet. 08:39 Was erwartet euch und uns in den kommenden Tagen an Inhalten?

08:47 Mick Schnelle testet Planet Coaster im Premium-Wunschartikel...

testet im Premium-Wunschartikel... 09:15 ... und etwas später gibt's den Test zum Konkurrent Rollercoaster Tycoon World .

. 08:41 Von Benjamin gibt's Tests und Videos zu Amnesia und Darksiders Warmastered .

und . 10:30 Martin arbeitet am Brettspieltest zu Load - League of Ancient Defenders .

. 11:00 Thema der Woche: PS4 Pro, 4K, Framerate -- empfehlenswert oder nicht?

PS4 Pro, 4K, Framerate -- empfehlenswert oder nicht? 21:35 Die User-Fragen in aller Ausführlichkeit:

21:40 Der kleine Jörg fragt, ob die neue Retro Gamer endlich im Büro angekommen ist.

22:55 endymi0n will wissen, welche Spieleverfilmung wir uns wünschen.

will wissen, welche Spieleverfilmung wir uns wünschen. 27:50 Gibt es dieses Jahr noch einen Twitch-Event, will COFzDeep wissen.

wissen. 29:07 Kriesing fragt, ob wir Abknicker sind oder uns durchbeißen.

fragt, ob wir Abknicker sind oder uns durchbeißen. 31:49 HAL9000 fragt nach den letzten beiden Sonntagsfragen.

fragt nach den letzten beiden Sonntagsfragen. 35:00 Tschüss bis nächste Woche!

Die aktuelle Folge des Montagmorgen-Podcast könnt ihr gleich unter dieser News anhören oder herunterladen. Wenn ihr den Podcast bei iTunes oder per RSS-Feed abonniert, verpasst ihr übrigens keine einzige Folge mehr. Eure Userfragen stellt ihr bitte wie gewohnt in den Kommentaren.

Viel Spaß beim Anhören!