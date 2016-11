Nintendo Switch: Insider über Launchtitel und andere geplante Spiele

andere

Dass Nintendo am 13. Januar 2017 konkrete Details zum geplanten Lineup der Nintendo Switch verraten wird, ist seit Längerem bekannt. In den vergangenen Wochen gab es bereits diverse Gerüchte, was genau die Japaner zeigen werden, sowie auch Spekulationen darüber, welche Spiele schon zum Launch der Konsole im März und welche erst im Laufe des kommenden Jahres erscheinen werden. Die bekannte Nintendo-Insiderin Laura Kate Dale hat basierend auf ihren Quellen eine Liste dazu erstellt und via Twitter veröffentlicht. Diese sieht wie folgt aus:

Launchtitel:

3D Mario (wurde im Ankündigungstrailer gezeigt)

(wurde im Ankündigungstrailer gezeigt) Mario RPG - Invasion of the Rabbids (Arbeitstitel)

(Arbeitstitel) Splatoon (möglicherweise auch im Bundle mit der Konsole)

(möglicherweise auch im Bundle mit der Konsole) The Elder Scrolls 5 - Skyrim: Special Edition

Just Dance 2017 (nutzt JoyCons für die Bewegungssteuerung)

In den ersten sechs Monaten nach dem Launch der Konsole:

Super Smash Bros. (Bayonetta- & Cloud-Amiibos am gleichen Tag; Corrin vielleicht auch)

(Bayonetta- & Cloud-Amiibos am gleichen Tag; Corrin vielleicht auch) The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Im Sommer für WiiU und Switch; Demo geplant)

(Im Sommer für WiiU und Switch; Demo geplant) Telltales Guardians of the Galaxy (vor dem Start des zweiten Films)

(vor dem Start des zweiten Films) Mario Kart 8

Xenoblade Chronicles X (Spätsommer 2017)

(Spätsommer 2017) Super Mario Maker

The Silver Case

2017

Pokémon Stars (Sommer oder Herbst 2017)

(Sommer oder Herbst 2017) Pikmin 4 (heißt nur noch Pikmin und erscheint als Neuauflage im Herbst 2017)

(heißt nur noch und erscheint als Neuauflage im Herbst 2017) Sonic

2018