GG-Blitzaktion: Gewinnt 2x den kniffligen Puzzle-Plattformer Candle [beendet]

PC Linux MacOS

Die Blitzaktion ist beendet. Gewonnen haben unsere Userund. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem Spiel!Teku wird von vielen der Bewohner seines Dorfes unterschätzt. Manche belächeln ihn gar, da er anstelle der linken Hand eine Kerze hat. Daher rührt auch der Name von Daedalics Puzzle-Plattformer, in dem Teku schon bald Gelegenheit hat, sich zu beweisen. In seinem an die Kultur der Maya erinnernden Dorf ist nämlich der Schamane entführt worden – und niemand weiß, wie es ohne ihn weitergehen könnte. Aber Teku fasst sich ein Herz und begibt sich auf ein langes und gefährliches Abenteuer, um Schaden von seinem Dorf abzuwenden.Die ganzen kniffligen Rätsel, bei denen natürlich auch Tekus Kerzenhand eine wichtige Rolle spielt, können zwei von euch schon bald selbst lösen. In unserer heutigen Blitzaktion verlosen wir nämlich zwei Steamcodes für Candle, das vom spanischen Indie-Entwickler Teku Studios stammt.Wenn ihr gewinnen möchtet, hinterlasst einfach einen Kommentar unter dieser News-Meldung, in dem ihr uns sagt, dass ihr einen der beiden Keys haben wollt. Das müsst ihr bis zum Ende dieser Blitzaktion, heute, Samstag, den 26. November 2016 um 23:59 Uhr tun. Im Lostopf, aus dem wir die Gewinner ziehen, landet ihr aber nur, wenn ihr als registrierter User postet. Falls ihr noch nicht bei GamersGlobal angemeldet seid, könnt ihr das auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten ändern und im direkten Anschluss daran zu gleichen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen. Die Auflösung und der Versand des Keys an die Gewinner erfolgt am Montag Vormittag.Wir wünschen allen Teilnehmern schon jetzt viel Glück!