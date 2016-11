Habe nur eins davon gespielt. 36% Beides nicht gespielt/ RPGs interessieren mich generell nicht. 27% Ich finde beide gleich gut. 13% Tyranny ist klar besser. 11% Pillars ist klar besser. 11% Ich finde beide gleich schlecht. 3%

News-Update (Ergebnis):Die meisten Umfrageteilnehmer, die beide Obsidian-RPGs gespielt haben, findet Tyranny und Pillars of Eternity etwa gleich gut. Auch unter den Spielern, die eines davon klar bevorzugen, herrscht mehr oder weniger Gleichstand – Tyranny hat hier einen hauchdünnen Vorsprung von zwei Stimmen.Ursprüngliche News:Obsidian Entertainment veröffentlichte im März des vergangenen Jahres mit Pillars of Eternity (im Test: Note: 8.5 ) ein Rollenspiel der alten Schule, das insbesondere unter Anhängern der-Reihe auf viel Gegenliebe stieß – und das trotz der von manchen kritisierten Simplifizierung in bestimmten Bereichen. Vor kurzem veröffentlichte das US-Studio, das zuvor auch an RPGs wieoderarbeitete, ein weiteres Rollenspiel, das in eine ähnliche Kerbe schlägt: Tyranny (im Test ).Das Besondere an diesem Spiel ist, dass der Spieler diesmal in die Rolle eines "Bösen" schlüpft und keinen klassischen Helden steuert. Die Entscheidungen, die der Spieler im Laufe des Abenteuers trifft, wirken sich dabei maßgeblich auf Quests und den Fortlauf der Handlung aus. Allerdings zeigt Tyranny gerade beim Kampfsystem weiterführende Vereinfachungen im Vergleich mit Pillars of Eternity, die nicht jedem altgedienten RPG-Fan geschmeckt haben. In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, ob euch Pillars of Eternity oder Tyranny besser gefallen hat.Ihr seid natürlich wie immer herzlich dazu eingeladen, eure Meinung in den Kommentaren unter dieser News ausführlicher darzulegen und näher zu beschreiben, weshalb ihr einem der beiden Spiele den Vorzug geben würdet oder warum euch unterm Strich womöglich beide gleich gut oder gleich schlecht gefallen haben. Ebenfalls herzlich willkommen ist, eure Meinung mit den anderen Usern zu diskutieren, um das Meinungsbild zu mehren. Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das entstandene Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.