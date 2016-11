Mortal Kombat: Regisseur für die Neuverfilmung gefunden

PC XOne PS4

Mortal Kombat X ab 23,10 € bei Amazon.de kaufen.

Die Pläne für eine Neuverfilmung von Mortal Kombat schreiten offenbar voran. Wie New Line Cinema kürzlich bekannt gab, habe man für den Reboot den passenden Regisseur gefunden. Demnach befindet sich die Filmproduktionsgesellschaft aktuell in Gesprächen mit Simon McQuoid. Dieser war bisher vor allem für seine Werbespots bekannt. So war er unter anderem für die Werbevideos „Michael“ für die Playstation 3 und „Believe“ für Halo 3 verantwortlich. Er machte darüber hinaus verschiedene Clips für Nissan, Samsung, Netflix, HP und Logitech.

Als Produzent fungiert James Wan (Saw, Fast & Furious 7, The Conjuring 2), der mit seiner Produktionsfirma Atomic Monster das komplette Projekt managen wird. Das Drehbuch schreibt Greg Russo (Down, Category 6). Um welche Charaktere sich der Film drehen wird ist derzeit noch nicht bekannt, genau so wenig, welche Darsteller dabei sein werden. Sobald New Line Cinema weitere Details veröffentlicht, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.