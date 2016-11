Mass Effect - Andromeda: Creative Director über offenere Levels, Flirt-Dialoge und mehr

PC XOne PS4

Mass Effect - Andromeda ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Biowares Creative Director Mac Walters hat auf Twitter wieder die Fragen der Fans beantwortet und dabei ein paar Infohappen zum kommenden Science-Fiction-Rollenspiel Mass Effect - Andromeda verraten. So ließ er in einem Tweet durchblicken, dass sich die Areale im Spiel dank neuen Bewegungsmöglichkeiten weitaus offener anfühlen werden: „Ich liebe es, wie das Springen und die Vertikalität das Gefühl der Offenheit der Levels verstärken“, so der Macher.

Zudem äußerte er sich zu den Flirt-Dialogen im Spiel. Auf die Frage eines Followers, ob diese auch entsprechend Gekennzeichnet werden (für Spieler, die die Mimik der Charaktere nicht so gut deuten können), antwortete Walters, dass man daran gearbeitet hat, diese besser erkenntlich zu machen und versprach, in Kürze weitere Details dazu zu veröffentlichen.

In einem weiteren Tweet gewährte der Creative Director einen kleinen Einblick in die Dinge, an denen das Team gearbeitet hat: „Ein beschäftigter Tag heute. Wir testen Charakteranpassungen und zwei Loyalitätsmissionen, inklusive Liam“. Auf Anfrage verriet er, dass die andere Mission nichts mit Peebee (der asarischen Begleiterin aus dem Trailer) zu tun hat, sondern einen anderen Charakter involviert. Um wen es sich handelt, wollte er allerdings nicht sagen. Mass Effect - Andromeda wird im ersten Quartal 2017 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.