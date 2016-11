Strategie-Podcast 3MA: Civilization 6

PC Linux MacOS

In Folge 374 des Strategiespiel-Podcasts Three Moves Ahead spricht Gastgeber Troy Goodfellow mit Rowan Kaiser, Fraser Brown und David Heron über das kürzlich erschienene Civilization 6 (zum GamersGlobal-Test). Dabei sprechen sie insbesondere über die Neuerungen wie etwa die Distrike und beleuchten positive und funktionierende, wie aber auch negative Aspekte. So kommt etwa der Kultursieg nicht gut weg. Den Link zum rund 75-minütigen Podcast findet ihr in den Quellen dieser News.