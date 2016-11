Battlefield 1: Herbst-Patch 1.04 bringt Multi-GPU Nutzer auf die Palme

PC XOne PS4

Im Vergleich zum damalig ziemlich holprigen Launch des Vorgängers Battlefield 4 ging der Start für die Spielerschaft von Battlefield 1 im Oktober diesen Jahres ohne größere Probleme über die Bühne.

Nun leisten sich DICE und EA mit dem gerade erschienenen Patch 1.04 jedoch einen groben Schnitzer in Bezug auf die Unterstützung von Dual-GPU- beziehungsweise SLI/Crossfire-Systemen. So klagen mittlerweile hunderte von Nutzern in den Foren sowohl über ein unerträgliches Flimmern aller Schriften und Texte sowohl innerhalb der Menüs als auch auf dem Schlachtfeld selbst. Demnach zeigen von geplagten Spielern erstellte Videos flimmernde Texturen, zum Beispiel der gerade getragenen Waffe, die das Spiel derzeit praktisch unspielbar machen würden.

Gesteigert wird die Entrüstung der betroffenen Nutzer zusätzlich noch durch die bis dato erfolgte Rückmeldung von EA, laut derer SLI-Systeme nicht unterstützt würden. Eine zügige Korrektur, sofern diese denn überhaupt erfolgt, steht daher noch in den Sternen.

Abhilfe schafft derzeitig nur die Abschaltung der SLI-Unterstützung, was dann jedoch entsprechende Performance-Einbußen nach sich zieht.