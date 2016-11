Falls die neueste Ausgabe von Retro Gamer (Informationen und Leseprobe hier) noch nicht bei euch eingetroffen ist, können wir euch mit dieser News ein wenig Lesestoff zur Überbrückung anbieten. Wenn ihr sie – wie der Verfasser dieser Zeilen – schon habt, lohnt sich der Blick in die hier verlinkten Artikel natürlich auch. Heute geht es in den Lesetipps um das Revival von Retro-Konsolen, der sich zum Beispiel im NES Classic Mini (GamersGlobal-Test) manifestiert. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Spiele-Industrie in Südkorea und mit der Story von Dishonored 2 (im GG-Test).

Heute.de am 11. November, Andreas Garbe

Im Vorverkauf war Nintendos Mini-NES vergleichsweise schnell vergriffen, auch von anderen Herstellern gibt es seit einiger Zeit ähnliche Reissues ihrer alten Konsolen. Andreas Grabe sprach für Heute.de mit Jörg Dröge, Chefredakteur des C64-Magazins Scene World, darüber, wieso Retro-Titel auch heute noch so beliebt sind und warum Spieler so viel Wert darauf legen, möglichst nah am Original zu bleiben: "Man kann da einen Vergleich ziehen: Das wäre so, als wollte man 'Dinner for One' in Farbe gucken. Das würde auch niemand machen. Ich will das Original in Schwarz-weiß sehen und nicht nachcoloriert."

"Auf die Details kommt es an: So entsteht eine gute Videospiel-Story"

Giga.de am 18. November, Lisa Fleischer

In unserem Test haben wir der Story von Dishonored 2 ein Lob ausgesprochen: Sie ist gut geschrieben und bietet überzeugende Charaktere. Wie sie entstaden ist, wollte Lisa Fleischer von Giga.de wissen und unterhielt sich darüber mit Creative Director Harvey Smith und Lead Narrative Designer Sachka Duval von Arkane Studios. In ihrem Report schildert sie die Entstehungsphase in drei Abschnitten, von der Ideenfindung bis zum eigentlichen Schreiben: "Für eine Videospiel-Geschichte ist es vor allem wichtig, so Sachka Duval, dass sie sich gut in das Gameplay einfügt. Es nützt nichts, wenn die Geschichte in einem Kino-Blockbuster vielleicht total gut kommen würde, die Spieler während langer Cutscenes aber rein gar nichts zu tun haben und sich darum langweilen."