Ubisoft: Offenbar ein Crossover-Rollenspiel mit Mario und Rabbids zum Switch-Launch geplant

Dass Ubisoft neben dem bereits angekündigten Just Dance 2017 noch an weiteren Spielen für die Nintendo Switch arbeitet, ist bereits bekannt, schließlich gehört der französische Hersteller zu den offiziellen Unterstützern der kommenden Konsole. Unklar war bisher, was genau das Unternehmen für das System entwickelt. Die bekannte Nintendo-Insiderin und Bloggerin Laura Kate Dale will laut eigener Aussage nun konkrete Details zum besagten Spiel erfahren haben; und zwar sowohl von Nintendo, als auch von einer Ubisoft-Quelle.

Demnach wird Ubisoft im Rahmen der geplanten Präsentation der Nintendo Switch am 13. Januar 2017 ein Crossover mit Nintendos Mario und Ubisofts Raving Rabbids als Launchtitel für das Gerät präsentieren. Dabei soll es sich um ein rundenbasiertes Rollenspiel handeln, das Mario RPG - Invasion of the Rabbids heißen soll, wobei derzeit noch nicht bestätigt wurde, ob es bereits der finale Name, oder lediglich ein Arbeitstitel ist. Während Ubisoft die Entwicklung übernimmt, soll Nintendo das Projekt wachsam verfolgen, um sicherzustellen, dass die Umsetzung ihrer Charaktere im fertigen Spiel ihren eigenen Richtlinien entspricht.

Im Spiel fallen Ubisofts weiße Hasen laut Beschreibung in das Mario-Universum ein. Einige davon werden freundlich, andere feindlich gesinnt sein. Zudem soll es einen im Rabbids-Stil gestalteten Bowser als wiederkehrenden Bossgegner geben. Zwar sollen im Spiel diverse bekannte Charaktere aus dem Mario-Franchise einen Cameo-Auftritt bekommen, die Kerngruppe des Spielers soll allerdings größtenteils aus Nebenfiguren bestehen. Eine größere Rolle spielt dabei angeblich Yoshi, der als einer der Hauptmitglieder der Gruppe auftreten soll. Zudem wird laut der Quelle einer der spielbaren Gruppenmitglieder ein Rabbid sein.

Nintendo und Ubisoft werden nach Angaben von Dale im Januar eine Demo zum Spiel für die Presse bereitstellen. Der Titel soll zudem eine Quicksave-Funktion unterstützen (für den Fall, dass der Akku der Switch irgendwann schlapp macht). Mit der Demo wird auch die Rumble-Funktion der JoyCons, also der beiden seitlich ansteckbaren Steuerungseinheiten, demonstriert. Die Vibration soll laut Dale dem Spieler das Gefühl vermitteln, dass sein Handheld von den Rabbids befallen sei, die aus dem TV-Gerät oder dem Handheld-Bildschirm in die kleinen Controller springen und jederzeit raushüpfen können, um in das Gameplay einzugreifen. Wie genau das abläuft, werden wir wohl erst im Zuge der Präsentation erfahren.

Während des Vorstellungsevents im Januar soll es auch einen ersten Trailer zum Spiel geben. Laut dem Insider will Nintendo den Titel als „ein in Zusammenarbeit mit Ubisoft entstehendes Mario-RPG-Projekt“ (und nicht als neues Rabbids-Spiel) bewerben, auch wenn Ubisoft den Großteil der Arbeit übernimmt. Die Originalmeldung findet ihr unter dem Quellenlink.