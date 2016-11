Star Citizen Production Schedule Report: Chris Roberts veröffentlicht interne Terminplanung

PC Linux

Chris Roberts hat sich heute mit einem "Letter from the Chairman" an seine Community gewandt. Genau vier Jahre nach erfolgreichem Ende der ursprünglichen Kickstarter-Kampagne von Star Citizen ist er es offenbar leid, ständig nach Terminen gefragt oder auf Schätzungen festgenagelt zu werden. So erklärt er es wortreich und durchaus nicht allzu defensiv im erwähnten "Brief". Während man noch denkt, okay, er will darauf hinaus, nun gar keine Termine mehr zu nennen, bis das ganze Ungetüm von einer Weltraum-und-Planeten-und-überhaupt-alles-Sim dann irgendwann mal fertig ist (sollte dieser Punkt je eintreten), folgt die Überraschung: Roberts will nun die internen Planungen offenlegen. Und das tut er auch – zumindest zu einem Teil.

Der nun veröffentlichte Production Schedule Report enthält detaillierte Infos im staubigen Excel-Balken-Look zum anstehenden Patch 2.6, in mehreren Kategorien wie "Arena Commander Balance", "Tech/Systems" und "Content", jeweils mit genauen Zeitangaben bis hin zum 8.12.2016, an dem der Patch erscheinen soll. Dazu kommen zahlreiche Angaben über Inahlte und deren aktuellen Stand.

Nach diesen detaillierten Informationen wird es etwas nebulöser: Unter "3.X und später – Meilensteine-Überblick" finden sich die anstehenden Groß-Patches, jeweils mit Unterpunkten, aber ohne Zeitangaben. Die nächsten Versionsnummern behandeln demnach:

3.0 – The Stanton System

3.1 – Mining & Refining

3.2 – Repair & Salvage

3.3 – Farming & Rescue

4.0 – Jump Points

Der Production Schedule Report soll ab jetzt laufend aktualisiert werden. Ein Termin oder ein Zeitfenster für die Fertigstellung des Gesamtkunstwerks wird nicht genannt, aber dennoch ist diese Art der detaillierten Vorausschau – der man glauben kann, dass zumindest der erste, balkenlastige Part tatsächlich direkt aus der internen Planungssoftware stammt, ein ungewöhnlich transparenter Zug von Chris Roberts, Verzeihung, von Roberts Space Industries, natürlich.