Dishonored 2: New-Game-Plus-Modus und neue Schwierigkeitsgrade ab Dezember

PC XOne PS4

Nachdem kürzlich für Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske (im Test, SdK) der Patch 1.1 veröffentlicht und zugleich das umfangreichere Update 1.2 für die kommende Woche angekündigt wurde (siehe unsere News), informiert euch Bethesda heute über weitere geplante Neuerungen.

Demnach strebt das Unternehmen an, im Dezember den New-Game-Plus-Modus sowie neue, anpassbare Schwierigkeitsgrade mittels eines „kostenlosen Updates“ in das jüngste Spiel der Arkane Studios zu implementieren. Nähere Details dazu sollen in den nächsten Wochen folgen.

Die neuen Optionen sind Teil der sogenannten „Spiel, wie es dir gefällt“-Philosophie, der man sich laut des Lead Designers Dinga Bakaba „verpflichtet“ fühlt. Unter anderem umfasst diese die vier grundsätzlichen Spielweisen leise, laut, tödlich und nicht-tödlich sowie unterschiedliche Herangehensweisen in einzelnen Situationen.

Wie es aussehen kann, wenn diese Möglichkeiten im Spielverlauf Anwendung finden, wird anhand eines neuen Videos präsentiert, das euch zudem einen kleinen Eindruck von der Arbeit der Entwickler vermitteln soll.