No Man's Sky: Spendenaktion soll schweigenden Sean Murray zum Reden animieren

PC PS4

Nicht selten gibt es fragwürdige Situationen im Leben, deren Entstehung und gegenwärtiger Status von manchen Menschen dennoch vehement verteidigt und gutgeheißen wird, während andere ihr tiefes Unverständnis oder gar ihren Ärger zum Ausdruck bringen. Auch beim Thema No Man's Sky existieren diese Gruppen bekanntlich, die eines gemeinsam haben: Die tatsächlichen Gründe, warum sich das Entwicklerstudio Hello Games beziehungsweise dessen Chefdesigner Sean Murray seit mehr als drei Monaten nicht zum Sachverhalt geäußert haben, kennt kaum jemand.

Mit einer kürzlich gestarteten Kampagne wollen Reddit-User nun auf eben diesen Umstand hinweisen und gleichzeitig Murray dazu animieren, sein seit Wochen anhaltendes Schweigen aufzugeben. Zu diesem Zweck wurde die Spendenaktion „NoMansSky's Journey To Stop Cancer“ ins Leben gerufen, deren ursprüngliches Ziel von 500 Britischen Pfund mit aktuell 1.190 Britischen Pfund bereits überschritten wurde. Entstanden ist die Idee vor dem Hintergrund, dass sich der Entwickler zuletzt vor etwa 90 Tagen geäußert hatte – mit Bezug auf dieses „Jubiläum“ wurden die Nutzer des Forums gebeten, Geld für eine gute Sache zu spenden.

Äußert sich Murray auch bis zum 110. Tag nicht zu No Man's Sky und den zum Teil falschen Versprechungen, soll aus dem Subreddit zum Spiel eine Sean-Murray-Parodieseite oder etwas Vergleichbares werden. In diesem Zusammenhang heißt es weiter, dass der Verantwortliche „zum Reden motiviert und nicht ermutigt werden soll, weiterhin zu schweigen“. Wie auch immer das Ergebnis aussieht, soll der bis dahin gespendete Geldbetrag der britischen Krebsforschung zur Verfügung gestellt werden.



Zum Hintergrund: Mit No Man's Sky wurde am 10. August 2016 ein Titel veröffentlicht, der in den Monaten vor dem Release intensiv beworben und über den in den auf Spiele bezogenen Medien entsprechend häufig informiert wurde. Die Stimmung vieler Spieler kippte nach dem Launch jedoch recht schnell, da der PC- und PS4-Titel bekanntermaßen nicht wenige der angekündigten Features vermissen ließ, was sich beispielsweise in unserem Test mit der Note 6.0 (momentane User-Wertung: 6.1) oder den zum aktuellen Zeitpunkt mehr als 75.000 „größtenteils negativen“ Steam-Reviews zeigt.