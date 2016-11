Master of Orion – Revenge of the Antares landet am 1.12. / Trailer

PC Linux MacOS

Bereits am 1. Dezember soll der DLC Revenge of the Antares für Master of Orion - Conquer the Stars (Note im Test: 7.0) erscheinen. Er bringt vier neue Rassen, von denen Trilarianer, Gnolam und Elerianer spielbar sein werden. Außerdem gibt's die Antarener als neue Bedrohung – siehe bereits den Klassiker Master of Orion 2. Auch die übrigen drei Völker (unser Aufmacherbild zeigt übrigens die Sakkra aus dem Hauptspiel) sind Serienfans wohlbekannt, die Gesamtzahl der spielbaren Völker beträgt damit (inklusive Pre-Order-Terranern) 14.

Die Trilarianer sind ein friedvolles Meeresvolk, das versucht, mit anderen Rassen in Harmonie zu leben. Allerdings können sie sich durchaus verteidigen! Die Gnolam sind Handelsspezialisten und sollten diesen Vorteil voll ausspielen, wenn sie Erfolg haben wollen. Die Elerianer schließlich sind (seit MOO2) als kampfstarke Kriegerrasse bekannt. Was der DLC kosten wird, vergaß der Hersteller in seiner E-Mail.

Zusätzlich gibt es einen kostenlosen DLC, der neue Anführer ins Spiel einfügt und ebenfalls die Antarener als Bedrohung. Zudem soll es unabhängige Kolonien geben, mit denen der Spieler interagieren kann, also so eine Art Stadtstaaten aus Civilization 5 und 6.